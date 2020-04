publié le 23/04/2020 à 12:27

Plus que deux épisodes avant la fin de la saison de Westworld et les scénaristes continuent de prendre leur temps. L'épisode 6 oublie Caleb et Dolores pour se concentrer sur trois autres personnages : William, Maeve et la version de Dolores cachée dans le corps de Charlotte Hale, un personnage que l'actrice Tessa Thompson a baptisé "Chalores".

L'épisode s’intéresse à la psychothérapie très singulière et high-tech qu'expérimente l'Homme en noir, à une énième arrivée de Maeve dans le monde réel. Serac (Vincent Cassel) continue son jeu du chat et de la souris avec Dolores au sein du siège ultra-moderne de Delos. Un épisode avec des échanges de tirs, des robots de combat géant, des explosions et encore beaucoup de mystère...

Nous allons décrypter scène par scène cet épisode qui nous rapproche un peu plus du dénouement de cette troisième saison... Attention aux spoilers !

