"Matrix 4" : Reeves, Moss, Wilson, Ricci... Qui sont les membres du casting ?

Le rôle de Neil Patrick Harris ("How I Met Your Mother") est encore tenu secret

publié le 07/06/2021 à 14:34

Ce sera sans aucun doute LE film de la fin 2022. Matrix 4 par Lana Wachowski, qui nous entraînera plus de 20 ans après le premier film, de nouveau dans la Matrice.

Alors que les fans attendent impatiemment d'en savoir plus sur l'intrigue, le média américain Deadline a révélé que Christina Ricci, Mercredi Adams dans La Famille Adams, vient de rejoindre l'aventure. L'occasion de faire le point sur les membres du casting.

Comme cela avait été annoncé il y a maintenant plus de deux ans, Keanu Reeves et Carie-Anne Moss reprendront leurs rôles respectifs de Neo et Trinity. Ils ne sont pas les seuls de la première trilogie à revenir dans la Matrice, puisque Lambert Wilson incarnera de nouveau Le Mérovingien de Matrix Revolution. "Je rejoue le Mérovingien que j'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir. Il a morflé en cours de route. Le temps qui nous sépare de Matrix 2 et 3 est effectif. Ce sont 20 années qui ont existé aussi bien pour Néo, que pour Trinity ou pour le Mérovingien. Tout le monde est un peu plus fatigué", confiait l'acteur au micro de RTL. Quant à Daniel Bernhardt, il reprendra son rôle de l'Agent Johnson de Matrix Reloaded.

Les autres actrices et acteurs recrutés n'ont, pour le moment, pas tous et toutes des rôles révélés au public. À l'instar de Priyanka Chopra Jonas (Le Tigre Blanc), Max Riemelt et Brian J. Smith de la série Sense8. De son côté, Jada Pinkett-Smith incarnera l'héroïne Niobe, mais il faudra patienter avant d'avoir de plus amples informations sur tous ces nouveaux personnages.