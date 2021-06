"Jujutsu Kaisen" : le mangaka Gege Akutami annonce une longue pause

Yūji Itadori, le héros du manga et de l'animé "Jujutsu Kaisen"

publié le 10/06/2021 à 15:46

Traditionnellement, les mangakas ne prennent pas de pause. Surtout lorsqu'ils sont en train de composer leur magnum opus. Pourtant, les fans de la saga Jujutsu Kaisen, l'un des mangas les plus populaires du moment, vont devoir patienter. Gege Akutami, le mangaka de 29 ans derrière les aventures de l'apprenti exorciste Yūji Itadori, a annoncé faire une longue pause dans sa carrière. Ce n'est pas la première fois que le scénariste prend de la distance avec son travail pour des raisons médicales.

Il s'agit de pauses inédites dans un milieu qui a la réputation d'avoir des conditions de travail très rigoureuse. Gege Akutami souhaite prendre soin de sa santé et l'hebdomadaire Weekly Shōnen Jump (qui a publié Dragon Ball, One Piece, Hunter × Hunter, Naruto, Bleach, ou encore Kimetsu no Yaiba) a accepté de lui offrir un peu de tranquillité afin qu'il revienne en pleine forme. Un changement de politique qui a été salué sur Twitter par un autre grand nom du manga, Ken Akamatsu (Love Hina, Negima!).

"Suite à des problèmes de santé, Gege Akutami, l'auteur de Jujutsu Kaisen, a annoncé dans le sommaire du Jump #28 qu'il prenait une pause d'au moins un mois voire plus si nécessaire. On lui souhaite un bon rétablissement, surtout qu'il se repose et prenne soin de lui !", a fait savoir son éditeur français Ki-oon editions sur Twitter. En France, le tome 9 est paru le 3 juin.

Jujutsu Kaisen est un immense succès en France et à l'étranger. Un succès en librairie (qui est démultiplié par le Pass Culture) mais aussi sur les écrans avec l'adaptation en animé du manga disponible sur la plateforme Crunchyroll. Son humour, son style, ses personnages et ses démons difformes sont les atouts principaux de cette saga qui est devenue incontournable en quelques années seulement.

