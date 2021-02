Emma Watson à l'avant-première mondiale des "Filles du Dr. March" à New York le 7 décembre 2019.

publié le 25/02/2021 à 16:03

C'est une annonce surprise : Emma Watson abandonne sa carrière d'actrice. Pour le moment, l'interprète d'Hermione Granger dans la saga Harry Potter n'a pas communiqué sur le sujet, mais son agent a glissé une phrase au journaliste du Daily Mail.

"La carrière d'Emma Watson est en veille", a expliqué son agent au tabloïd britannique qui en déduit que cette phrase en "langage Hollywood" signifie que l'actrice abandonne sa carrière. Un choix pour "passer plus de temps" avec Leo Robinton, qui serait son fiancé depuis 18 mois. "Emma se retire de la vie publique, elle s'installe avec Leo. Ils veulent se faire oublier. Peut-être qu'elle veut fonder une famille", explique une source anonyme au Daily Mail.

Plus encore, le journaliste du média britannique révèle que jusqu'en janvier, Emma Watson et Leo Robinton vivaient à Ibiza "dans le plus grand secret". L'actrice engagée pour les droits des femmes, entre autres, y passerait "ses matinées à lire les journaux dans un café végétalien en buvant des smoothies". Quant à Leo Robinton il aurait fait fortune à Los Angeles, en "vendant du cannabis légal". Le mois dernier, Emma Watson a été photographiée à Los Angeles, ce qui signifierait que le couple a de nouveau déménagé. "Elle ne prend pas de nouveaux engagements", conclut son agent.