publié le 13/01/2020 à 12:31

En octobre dernier, Vincent Delerm a publié son nouvel album Panorama. Un opus accompagné d'un documentaire intitulé Je ne sais pas si c'est tout le monde, le premier long métrage du chanteur. Le titre, il faut le savoir, est une citation de L'Amant, le célèbre roman de Marguerite Duras. A travers ces deux œuvres, l'artiste propose, comme un son habitude, un travail intime et délicat.

Pour son premier film, l'interprète de Fanny Ardant et moi prolonge son travail ultrasensible sur la mémoire et le rapport aux autres. Qu’est-ce qui nous construit ? Que ressentent les gens autour de nous ? Nos émotions et sensations n’appartiennent-elles qu’à nous ? Chaque personnage, célèbre ou anonyme, livre à Vincent Delerm quelque chose de lui, définissant sa sensibilité et sa manière de voir l’existence. Témoignages qui font sourire parfois, serrent le cœur souvent, conjuguent l’intime et l’universel. En filigrane, les propres émotions de l’auteur se dessinent le long d’un film musical, photographique, dont la narration est comme un fil invisible.

Je ne sais pas si c'est tout le monde est sorti en salles en octobre dernier. Il a également été diffusé le 8 janvier dernier sur Arte. Le documentaire est à (re)découvrir un replay jusqu'au 07 mars prochain.

"Panorama", le nouvel album de Vincent Delerm

En ce qui concerne Panorama : ce 7e album studio débute avec le titre qui donne son nom au documentaire. A cette occasion, nous vous proposons de découvrir le morceau ci-dessous...

> Vincent Delerm - "Je ne sais pas si c'est tout le monde"

Pour réaliser ce disque, Vincent Delerm a choisi un processus inédit : chaque titre a été confié à un réalisateur différent. Le chanteur a adressé à ces artistes des mélodies au piano ainsi qu'une ligne de chant "en yaourt", explique-t-il. Une base à partir de laquelle Keren Ann, Yaël Naim, Peter von Poehl, French 79 ou encore Thibault Vanhooland (alias Voyou) ont pu laisser libre cours à leur imagination. Le résultat est saisissant !

Bientôt en tournée pour défendre ce nouveau disque, Vincent Delerm sera notamment le 4 Février prochain à Bruxelles (Belgique), le 11 février à Toulouse, le 13 février à Bordeaux, le 14 à Biarritz, le 11 mars à Lyon, les 17 et 18 mars à Nantes, le 1er avril à Lille, le 15 à Chenove, le 16 à Besançon, le 17 à Vittel. L'artiste de 43 ans investira également la scène de l'Olympia à Paris le 13 mai prochain.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Ce matin, Stéphane Bern est accompagné par : Stéphane Rose, Cyprien Cini et Patrice Carmouze !