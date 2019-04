publié le 24/04/2019 à 16:20

55 ans de carrière, 33 albums studios, 3 albums live... Dick Rivers est décédé à l'âge de 74 ans le 24 avril 2019, le jour même de son anniversaire, des suites d'un cancer. De son vrai nom Hervé Forneri, le chanteur a été biberonné au rock'n'roll et au déhanché d'Elvis Presley dès sa jeunesse.



C'est avec son groupe Les Chats sauvages que le succès démarre en 1961, avec des tubes comme Hey Pony ! ou encore Est-ce que tu le sais ?, traductions tout droit débarquées des États-Unis. On se souvient également de Twist à Saint-Tropez, sans doute l'une des plus célèbres des cinq rockeurs, rythmée par un rift digne de Chuck Berry.

Dick Rivers se lance dans une carrière en solitaire assez rapidement, popularisant le rock'n'roll en France aux côtés de Johnny Hallyday et Eddy Mitchell. Un de ses premiers hits en solo est certainement Tu n'es plus là (1963) une adaptation en français de Roy Orbison. Quelques années plus tard, en 1974, il fait twister l'hexagone avec Maman n'aime pas ma musique.

Plus récemment, en 1984, il rend hommage à sa ville d'origine avec la chanson Nice Baie des Anges. En 2018, le rockeur à la mèche toujours impeccable partage le micro avec Juline Doré pour Africa.