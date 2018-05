Michael Jackson : la famille du Roi de la pop déclare la guerre à Disney

publié le 24/05/2018 à 02:39

Les héritiers du Roi de la pop sont en colère et le font savoir. La famille de Michael Jackson accuse la chaîne américaine ABC, propriété du groupe Disney, d'exploiter l'image du défunt chanteur dans un documentaire qu'ils qualifient de "répugnant et non autorisé". Intitulé "The Last Days of Michael Jackson", à savoir "Les derniers jours de Michael Jackson", le film doit être diffusé ce jeudi 24 mai sur la chaîne.



Le documentaire est construit avec des interviews de l'artiste et des témoignages inédits sur la star, disparue le 25 juin 2009. Dans un communiqué, les héritiers du Roi de la pop accusent ABC d'utiliser sans autorisation une photo déposée ainsi qu'une silhouette de la star dans des bandes-annonces et outils promotionnels, des éléments depuis retirés de l'émission.



"Nous avons été informés qu'ABC compte utiliser de la musique et d'autres éléments déposés qui nous appartiennent comme des photos, logos, œuvres d'art entre autres dans le film, sans avoir versé de droits", argue le communiqué. "Imaginez si cela avait été fait à n'importe quel produit déposé d'ABC. Nous pensons que cette émission spéciale est une tentative répugnante et non autorisée de plus d'exploiter la vie, la musique et l'image de Michael Jackson sans respect pour ses héritiers, ses droits d'auteur ou ses enfants", conclut-il.

TRAILER: @ABC announces two-hour primetime television event on Michael Jackson's life and legacy.



Documentary on King of Pop airs Thurs. 5/24 at 8pm ET: https://t.co/JaoHVFtpd8 pic.twitter.com/caTlETujlf — ABCNews PR (@ABCNewsPR) 18 mai 2018

Quelques heures après cette attaque, la chaîne a fini par réagir. "Le documentaire d'ABC explore la vie, la carrière et l'héritage de Michael Jackson, qui continue d'intéresser le monde entier. Le programme ne porte pas atteinte aux droits de succession, mais, par courtoisie, nous avons supprimé une image des outils promotionnels", tempère un porte-parole de la chaîne, rapporte le site spécialisé Rolling Stone.