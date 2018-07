publié le 29/11/2016 à 16:19

Johnny Hallyday a de l'amour à revendre. Il suffit d'aller le voir sur scène : "l'idole des jeunes" ne s'économise jamais et donne tout à son public. Sur sa dernière tournée, Rester Vivant Tour, le rockeur a offert plusieurs moments de communion intenses. En particulier, au milieu de son show, avec une partie semi-acoustique. Au plus proche de ses fans, le chanteur a notamment chanté De l'amour, un de ses derniers titres aux accents de blues, rock et rockabilly.



Extrait de son 50e album studio, De l'amour a été écrit par Miossec et composé par Yodelice. Maxime Nucci (le véritable nom de Yodelice), a rejoint Johnny Hallyday à plusieurs reprises lors de sa dernière tournée. L'artiste l'a ainsi retrouvé au Palais 12 de Bruxelles, le 26 mars dernier. Perfecto, coupe à la Elvis, grand sourire complice avec les autres musiciens. L'émotion était palpable dans la salle, d'autant que le concert s'est déroulé quatre jours à peine après les attentats qui ont frappé une station de métro et l'aéroport de la capitale européenne. Un peu plus tôt, Johnny Hallyday avait transporté le "public en or" de l'AccorHotels Arena, à Paris.

Le concert bruxellois, diffusé simultanément et en direct dans plusieurs salles de cinéma en France, a été vu par plus de 50.000 spectateurs. Cette formidable prestation de "Johnny" a été immortalisée sur l'album live Rester Vivant Tour, sorti le 21 octobre, ainsi que sur un nouveau DVD live disponible depuis le 25 novembre. Pour l'occasion, RTL présente en exclusivité un extrait vidéo du concert de Johnny Hallyday à Bruxelles, tous les jours, du 25 novembre au 2 décembre.