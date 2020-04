VIDÉO - Confinement : le groupe "Les Goguettes" cartonne avec leur reprise de "Vesoul"

publié le 26/04/2020 à 17:02

La vidéo a déjà fait plus de deux millions de vues en seulement 48 heures. Les Goguettes, un groupe de musique qui reprend de chansons très connues pour en faire des parodies, et "se moquer de l'actualité", a encore frappé.

Cette fois, ce "trio à quatre", qui existe depuis sept ans, a décidé de s'attaquer à nouveau monument de la chanson française : "Vesoul", de Jacques Brel. Et c'est un véritable carton. "T’as voulu voir le salon, et on a vu le salon ; T’as voulu voir la chambre et on a vu la chambre", chantent-ils dans ce morceau, qui a été très partagé sur les réseaux sociaux.

"J’ai écrit cette 'goguette' avec Clémence, la pianiste du groupe, et ma soeur", confie au micro de RTL, Valentin Vander, un des membres du petit groupe.

Les quatre amis ont été contraints de faire ce morceaux à distance, puisque Valentin est pour sa part confiné dans le Gers, avec son papa et sa petite soeur, "au fin fond de la campagne". Une expérience réussie.

> T'as voulu voir le salon - Les Goguettes (en trio mais à quatre)

