CONFIDENTIEL - Amy Winehouse

publié le 24/02/2018 à 15:00



Jusqu'à l'âge de neuf ans, Amy Winehouse ressemblait à toutes les petites filles de son âge...C'était le temps de l'insouciance...Le temps de la maison dans le quartier de Southgate au nord de Londres...L'école primaire où l'on porte l’uniforme bleu...Les anniversaires en famille...Les fêtes religieuses juives, même si les Winehouse n'ont jamais été pratiquants...



Mitch, le papa, crooner amateur devenu chauffeur de taxi...Janis, la maman, employée dans une pharmacie...Cynthia, la grand-mère et Alex le grand frère, quatre ans de plus qu'elle...



Les photos et les vidéos de ce temps là, racontent le bonheur léger d'une famille anglaise ordinaire...Chacun son rôle devant l'objectif...Amy Jade Winehouse, née un 14 septembre 1983, y apparaît le plus souvent comme une enfant timide, qui se cache entre deux portes, souriante et espiègle...