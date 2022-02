Stromae : chansons, scénographie, ambiance... À quoi ressemble son retour sur scène ?

Il n'avait pas donné de concert depuis novembre 2015 à Kigali, au Rwanda. Un peu plus de six ans après, Stromae a fait son retour le 22 février sur une scène ! Il a choisi le Palais 12, à Bruxelles, en Belgique. C'est donc à domicile qu'il a présenté son nouvel album Multitude qui paraîtra début mars… RTL était présent au milieu des 9.000 chanceux qui ont réussi à décrocher un billet. Tout s’était vendu en 10 minutes. Preuve de la popularité intacte du Belge âgé de bientôt 37 ans.

Pourtant, neuf années nous séparent du phénomène Racine Carrée, 2,5 millions de disques vendus, une tournée marathon suivie d’un sérieux burn-out. C’est peu dire que Stromae était attendu… Première bonne surprise : la voix est là, sacrément en place. Le Belge entre sur scène avec le titre qui ouvrira son prochain disque. Un morceau presque rappé, au flow percutant intitulé Invaincu. Il le termine poing serré, en l’air. Comme pour se prouver qu’il est toujours debout. Le concert reste encore mystérieux et aucune captation n'est vraiment autorisée, car l’artiste veut le faire vivre aux spectateurs comme un cadeau…

Stromae a enchaîné douze titres en une petite heure, dont sept morceaux inédits notamment l’excellent Fils de joie, portrait sans fard d’un enfant de prostituée ou le diptyque Mauvaise journée / Bonne journée qui refermera Multitude, chanté depuis un fauteuil mobile… Stromae, vêtu d’un pantalon gris, chemise blanche à jabot rehaussée d’un nœud noir, impose un nouveau look. Ses quatre musiciens ont la même tenue mais avec une casquette noire. Ils jouent derrière des pupitres modernes rétroéclairés. La scénographie est épatante. 13 plaques mobiles bougent au-dessus de la scène, forment parfois un écran géant, parfois des formes géométriques. De quoi laisse bouche bée la salle notamment sur le titre coup de poing Quand c’est qui met les spectateurs dans un état d’oppression.

Dire que Stromae bouffe la scène, ça serait mentir. On le sent encore un peu rouillé mais c’est bien normal. On le voit moins danser mais développer du coup une autre approche, plus théâtrale. Mais, Stromae n’est ni déprimé, ni fatigué. On le sentait surtout concentré, en pleine reconquête. Stromae s’est rassuré. Il a demandé à deux reprises "c’est pas trop nul ?" à propos des inédits. L’humilité comme ligne de conduite. À la sortie du Palais 12, ses compatriotes étaient bluffés… Sa prochaine avant-première aura lieu à Paris Bercy. L’album Multitude arrivera le 4 mars. La tournée de Stromae démarrera par les festivals, le premier Aluna, en Ardèche le 16 juin.