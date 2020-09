Sigur Rós : Zégut partage sa passion pour le groupe islandais avec sa fille

publié le 03/09/2020 à 07:15

Sigur Rós est un groupe qui compte beaucoup pour Francis Zégut. L'animateur à la barbe légendaire l'a diffusé sur RTL2 dans Pop-Rock station dès 2000. La formation islandaise compte également pour sa fille, Sara.

Un jour, l'animateur reçoit un DVD de Sigur Rós intitulé Heima. Ce DVD n'est pas totalement musical. Il s'agit plus d’une mise en lumière de l'Islande à travers la musique du groupe de Jónsi. On y voit des calligraphies et de petits flashs sur un regard d'enfant et des paysages incroyables... Le père et la fille sont restés scotchés devant la vidéo pendant près de deux heures.



Un beau moment de partage musical et d'émotions. En 2008, Francis Zégut emmène Sara à un concert de Sigur Rós et elle ressort avec des étoiles dans les yeux. Sara a continué son chemin musical tranquillement. Depuis, elle est devenue complètement fan de Queen et d'Elton John.

>> Memories by Zégut, une série de 6 podcasts exceptionnels présenté par Francis Zégut. L'animateur de RTL2 revient sur les groupes qui l'ont marqué (Metallica, AC/DC, Sigur Rós), partage des anecdotes incroyables, se livre comme jamais. Le Gandalf des ondes vous embarque dans un périple musical pied au plancher.