Robbie Williams sur RTL : "J'ai vécu la gloire sous narcotiques", confie le chanteur

C'est l'une des popstars les plus populaires de sa génération. À 48 ans, Robbie Williams revient avec XXV, un album où il réinvente 19 de ses tubes avec un grand orchestre. Ce disque célèbre ses 25 ans de carrière solo démarrée en 1997 après avoir connu la gloire dans le boys band Take That.

Une surexposition, une énorme popularité qui plonge le chanteur britannique dans la drogue et l'alcool à partir du milieu des années 90. "Malheureusement, j'ai vécu la gloire sous narcotiques", raconte-t-il à RTL.

Robbie Williams apparait souvent en public dans un état lamentable puis se relance. "C'est un moment très triste. De 1995 à 2021, je ne trouvais de joie dans rien. J'ai pris un ticket gratuit pour l'enfer. La drogue, ça te donne l'illusion de ce que c'est d'aller bien. Tu as l'impression d'être le plus rapide, le plus fort, intelligent et sexy de la planète", explique le chanteur.

Son charisme et ses tubes le sauvent à chaque fois. Il écoule ainsi plus de 80 millions d'albums en 25 ans et continue de se produire dans le monde entier.

