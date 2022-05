Renaud sur RTL : "La mort est toujours une angoisse"

Renaud va bientôt passer un cap important. Dans quelques jours, le 11 mai 2022 précisément, le chanteur va fêter son 70e anniversaire. "Ça pique grave ! 140 avec mon frère jumeau, remarque-t-il au micro de RTL. Avec mon frère David que j'aime infiniment. Quand j'étais petit, je voulais mourir vers 30 ans comme le Christ, comme Arthur Rimbaud. Maintenant je suis à 70 ans..."

Renaud a toujours confié avoir être très angoissé par la mort. Est-ce que les années ont réussi à apaiser le chanteur ? "Non. C'est toujours une angoisse. Chaque jour, je me lève et je me dis : c'est le dernier jour du reste de ma vie. Le tout doublé d'une paranoïa à toute épreuve." Le chanteur fait cependant tout pour aller mieux et vivre le plus longtemps possible : il a par exemple laissé derrière lui l'alcool et tente d'abandonner progressivement la cigarette.

Mais si l'hiver de sa vie et les épreuves ont pu effrayer Renaud, il n'a rien perdu de son cœur et de sa combativité. Dans une chanson, il dit "j'ai perdu mon âme en chemin", mais il se veut rassurant sur le sujet : "Je l'ai toujours. Une âme de rebelle". Une âme de rebelle et une âme de chanteur puisque l'artiste continue de travailler sur plusieurs projets. Objectif : 2025 !