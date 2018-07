Pharrell Williams et Justin Timberlake dans le duel Stop ou Encore

publié le 28/05/2016 à 11:00

Señorita, Rock Your Body, Like I Love You... ces titres qui font partie des plus gros succès des années 2000 sont le fruit de la collaboration entre deux artistes : Pharrell Williams et Justin Timberlake. Voilà plus de 15 ans que les deux hommes ont collaboré pour la première fois et après une longue pause, les bruits courent qu'ils pourraient retravailler ensemble.

Cette semaine, Vincent Perrot vous offre donc la possibilité de choisir entre ces deux artistes incontournables : Pharrell Williams et Justin Timberlake.

Alors ? Vous êtes plutôt Happy de Pharrell Williams ou Can't stop the feeling de Justin Timberlake ?

Le fonctionnement du Stop ou Encore des auditeurs

Avec la nouvelle formule, les votes sont clos le samedi à 11h00, et les "Stop ou Encore" vainqueurs vous sont proposés dans la foulée par Vincent Perrot !

Une autre série Stop ou Encore est alors mise en ligne et soumise de nouveau à votre choix.

