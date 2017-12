publié le 03/12/2017 à 02:13

Avec JoeyStarr et Manuel Valls sur le même plateau, on pouvait s'attendre à des étincelles. En vain. L'ancien Premier ministre et l'artiste étaient tout deux invités d'On n'est pas couché, samedi 2 décembre. Dans le fauteuil, Manuel Valls a répondu aux questions de Christine Angot et Yann Moix, sous le regard d'un JoeyStarr inhabituellement muet. Si les internautes déplorent sur Twitter le manque de réaction de l'artiste, il aura tout de même fallu attendre le départ de Manuel Valls pour que JoeyStarr lance quelques piques acérées.



L'ancien locataire de Matignon, qui est désormais - en plus d'être député - chargé de la mission parlementaire sur la Nouvelle-Calédonie, à un an du référendum sur l'indépendance de l'archipel, était justement interrogé sur ce sujet. Et ses réponses n'ont visiblement pas convaincu JoeyStarr, venu présenter son livre, Le monde de demain, écrit avec Philippe Manœuvre. "C'est n'importe quoi !", s'est-il exclamé peu après le départ de Manuel Valls du plateau de France 2.

"Quand je l'entends parler, je trouve ça abusé", ajoute le comédien, qui déplore que le gouvernement ait attendu "30 ans pour que ça arrive [le référendum]". Et de conclure, au moment où Pierre Palmade se place dans le fauteuil où était assis Manuel Valls : "Essaie d'être un peu plus drôle que l'autre !". Il appréciera.