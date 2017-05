publié le 15/05/2017 à 06:20

NTM "réactive la magie". Le légendaire duo formé par JoeyStarr et Kool Shen enflammera la salle de l'AccorHotels Arena de Paris les 9 et 10 mars 2018, l'occasion de célébrer trente ans de musique et les vingt bougies de leur album devenu culte Suprême NTM. Une tournée est même envisagée par les deux compères qui ne se sont jamais fâchés depuis leurs débuts en 1988.



"Il n'y a pas de renaissance. Nous notre enjeu c'est de faire du live", confie JoeyStarr, qui compte bien se faire plaisir en mars prochain. Il faut dire que sur scène, les deux amis font des étincelles grâce à leur lien fusionnel. "C'est quelque chose d'organique NTM (...) On est des performeurs avant d'être des musiciens", abonde Didier Morville, de son vrai nom.

Si le groupe a décidé de "mouiller le maillot" à Bercy, la question d'un nouvel opus ne s'est pas encore posée. NTM ira donc puiser dans ses quatre albums studios pour électriser son public. Mais Kool Shen ne ferme cependant pas la porte à cette éventualité : "S'il y a des morceaux qui se font en chemin parce qu'il y a une prod' qui nous plaît et qui nous parle, pourquoi pas".

