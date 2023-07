Mylène Farmer : les secrets de la bête de scène

Le sujet du jour. Mylène Farmer fait partie de ces artistes, comme c'était le cas pour Johnny Hallyday dont on dit qu'il faut les voir sur scène au moins une fois dans sa vie... La chanteuse donne des concerts depuis 1989. Huit spectacles différents en 34 ans, c'est peu, mais c'est pourtant en grande partie grâce à la scène qu'elle a su renouveler son public. Elle est la seule chanteuse française à offrir de telles grands-messes. Quand elle n'apparaît pas dans un sarcophage, c'est sur un croissant de lune, et elle est aussi capable d'arrêter le temps dans un stade plein à craquer pour chanter trois titres en piano/voix. Mylène Farmer a besoin, elle aussi, de vivre toutes ces émotions quand elle est sur scène...

Pourquoi on en parle ? Qui est vraiment Mylène Farmer et comment expliquer sa longévité et la fidélité incroyable de son public ? Dans cette série du podcast Focus, RTL lève le voile avec des fans et des experts.

Analyse. "Moi, j’ai toujours adoré les très grands shows. Son Bercy de 87, j’ai dû me passer la VHS au moins 20.000 fois, nous raconte un fan absolu de la chanteuse. Elle est française, mais vraiment, elle fait des concerts à l’américaine. Aujourd’hui, ça ne m’intéresserait pas de voir Mylène à Pleyel pour un piano-voix. Je veux voir du gros show. Mylène a toujours ça, elle a construit ses spectacles avec une ouverture, une fermeture, le moment du milieu où ça rebondit et on attend ça. Le dernier spectacle, l’ouverture est un peu plus simple que d’habitude… On était un peu déçu, admet-il. C'est l'entrée la plus sobre de sa carrière".

"Mylène Farmer ne fait pas cabrioles, de sauts périlleux. Elle est elle-même. Elle attrape la scène, elle a un charisme, c'est juste incroyable. On a répété le spectacle (Nevermore) à Bruxelles et dès qu’elle marche, il se passe quelque chose, renchérit le musicien Olivier Schultheis qui a travaillé sur cette tournée. C’est inexplicable. Elle visualise tout, c’est une bête de scène dans un autre style que Johnny Hallyday. Elle est unique."





