publié le 26/04/2016 à 20:48

La comédienne Géraldine Pailhas est le personnage principal du dernier film de Raphaël Nadjarie, Mobile étoile. C'est l'histoire d'Hannah, une soprano française qui voue sa vie entière à la musique aux côtés de son mari pianiste et de son fils violoniste. Ils se battent depuis des années pour maintenir en vie une musique crée à la fin du 19e siècle autour de textes tirés de la liturgie juive. Cette musique sacrée n'est plus jouée nulle part sauf dans certaines synagogues.



Géraldine Pailhas confie qu'elle a accepté ce projet sans rien connaître de cette musique ni de la liturgie juive. "J'ai été très vite portée par cette musique et par l'amour du travail qu'a Raphaël Nadjarie", explique la comédienne. Même si on la voit beaucoup chanter à l'écran, ce n'est pas la voix de Géraldine Pailhas qu'on entend dans le film. Elle a été doublée par la soprano canadienne Nathalie Choquette. "Le travail de montage est très réussi car tous les dialogues sont improvisés dans le film", révèle la comédienne.

Un tournage en 24 jours

L'improvisation des dialogues est aussi une prouesse quand on sait que la film a été tourné en 24 jours. "Cela m'a demandé beaucoup de travail, j'ai chanté mais on ne peut pas créer une soprano en si peu de temps. Par contre c'est bien moi qui joue du piano", raconte l'actrice de 45 ans.

Géraldine Pailhas est actrice depuis 25 ans, elle a tourné dans 45 films et a obtenu le césar du Meilleur espoir féminin en 1992 pour son rôle dans La Neige et le Feu de Claude Pinoteau. Elle rêvait pourtant d'être danseuse. Elle a tourné avec Gérard Depardieu, Yves Montant, Marlon Brando ou encore Johnny Depp. "Je dois cela à une exigence et un goût pour un certain cinéma auquel je me suis accroché. Je suis engagée, ça ne m'intéressait pas de faire du cinéma pour faire du cinéma", déclare l'actrice.