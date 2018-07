Les Vieilles Canailles : la billetterie ouvre ce mercredi 30 novembre

publié le 30/11/2016 à 11:24

Les Vieilles Canailles sont officiellement de retour. Deux ans après leur tournée événement, le trio formé par Jacques Dutronc, Johnny Hallyday et Eddy Mitchell va remonter sur scène.Une quinzaine de dates sont bouclées et c'est ce 30 novembre que les billetteries sont ouvertes depuis 10h. L'occasion de (re)découvrir lers performances des trois hommes qui n'ont pas foulé la scène depuis novembre 2014 à Bercy pour 6 dates uniques.





"On commencera à Lille le 10 juin, et après on enchaînera Bruxelles, Genève, Clermont-Ferrant, Strasbourg, Amnéville, Rouen, Toulouse, Nantes, Dijon et sans doute au moins deux festivals, à Pérouges et Aluna, dans l'Arèche", a précisé le producteur sur RTL, la semaine dernière. Une date parisienne est aussi prévue : le 24 juin à l'AccorHotels Arena. Les prix vont de 85 à 235 euros pour une soirée inédite qui ne manquera pas de réjouir les spectateurs.

Les dates de la tournée 2017 des Vieilles Canailles

- Lille, 10 juin 2017 à l'Arena Stade Pierre-Mauroy

- Bruxelles, le 11 juin 2017 au Palais 12

- Genève, le 13 juin 2017 à l'Arena

- Clermont-Ferrand, le 16 juin 2017 au Zénith

- Ruoms, le 17 juin 2017 à l'Ardèche Aluna Festival

- Strasbourg, le 19 juin 2017 au Zénith

- Amneville, le 20 juin 2017 au Galaxie

- Nîmes, le 22 juin 2017 aux Arènes

- Paris, le 24 juin 2017 à l'AccorHotels Arena

- Rouen, le 26 juin 2017 au Zénith

- Toulouse, le 28 juin 2017 au Zénith

- Nantes, le 30 juin 2017 au Zénith

- Dijon, le 3 juillet 2017 au Zénith

- Pérouges, le 4 juillet 2017 au Festival Printemps de Pérouges

