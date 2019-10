Les services secrets ont bien interrogé Eminem sur ses paroles évoquant Trump

Eminem et Donald Trump

publié le 25/10/2019 à 16:25

Dans sa chanson Ringer sortie en 2018, Eminem annonçait que Donald Trump avait envoyé des agents du gouvernement chez lui pour vérifier qu'il ne comptait pas agresser le président américain. "Je sais au moins qu'il l'a entendu / Parce que l'Agent Orange vient d'envoyer les services secrets / Pour me rencontrer en personne pour voir si je lui voulais vraiment du mal / Ou me demander si j'avais des liens avec des terroristes / J'ai simplement dit 'seulement lorsqu'il s'agit de paroles ou d'encre'", écrivait-il.

D'après les informations du site américain BuzzFeed News, cette anecdote est bien véridique. Les journalistes ont découvert cette investigation très particulière dans les documents obtenus grâce au "Freedom of Information Act". Dans Framed, Eminem évoquait par exemple Ivanka Trump et la plaçait "dans le coffre de sa voiture".

D'après les fichiers, c'est un "citoyen inquiet" qui a prévenu les autorités le jour de la sortie de l'album. Il considérait que les paroles étaient "offensantes pour le président et menaçante pour sa fille Ivanka". Les services de renseignement sont entrés en relation avec le chanteur et ses avocats le 16 janvier 2018. Même si d’importantes parties des documents sont illisibles (effacées par les autorités), ils font néanmoins mentions d'une scène amusante. Alors que les agents lisaient les paroles pour recueillir les intentions de l'artiste, ce dernier a commencé à les rapper devant ses interrogateurs". Un petit concert improvisé et intimiste en somme.