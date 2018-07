Les Insus (ex-Téléphone) offriront un nouveau set au Trabendo en novembre

publié le 28/10/2016 à 10:15

C'est une belle surprise que Les Insus ont réservé à leurs fans. Le groupe formé par Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac et Richard Kolinka, ex-membres de Téléphone, aidés d'Alex Angelov à la basse, va repasser par Paris. il se produira au Trabendo le 3 novembre. Les places sont mises en vente vendredi 28 octobre à 10 heures du matin. Nul doute qu'il faudra se dépêcher : en décembre 2015, 200.000 places pour leur tournée s'étaient arrachées en quelques heures.



Cette fois, le trio de choc va proposer des titres qu'il n'a pas encore joué sur sa tournée, qui s'est déroulée à guichets fermés à travers la France. En juin, Les Insus ont rempli le Zénith de Paris, avant de faire craquer l'AccorHotels Arena de Paris les 21 et 22 octobre. Ils ont fait vibrer le public au rythme de tubes comme La bombe humaine, Cendrillon ou New York avec toi. Difficile de croire qu'ils s'en passeront au Trabendo !