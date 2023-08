Le chanteur Sixto Rodriguez, révélé sur le tard par le documentaire "Sugar Man", est mort à l'âge de 81 ans

Le chanteur américain Sixto Rodriguez est décédé ce 8 août, a révélé un communiqué publié sur le site de l'artiste. Révélé notamment par le documentaire oscarisé Searching For Sugar Man qui l'a propulsé dans la lumière, l'artiste s'est éteint à l'âge de 81 ans. "C'est avec beaucoup de tristesse que nous, à Sugarman.org, devons annoncer que Sixto Diaz Rodriguez est décédé plus tôt aujourd'hui", indique le communiqué, sans préciser la cause de son décès.



Né en 1942 dans le Michigan, Sixto, le sixième enfant de la fratrie Rodriguez, est issu d'une famille mexicaine arrivée aux États-Unis dans les années 1920. Transporté par la musique et le mouvement hippie, il se destinait dès l'adolescence à une carrière dans la musique. Malgré deux albums, Cold Fact et Coming From Reality, sortis sans aucun retentissement commercial au début des années 1970, l'artiste a rencontré un succès inespéré en Afrique du Sud, à son insu.

Sixto Rodriguez avait laissé derrière lui la musique, sans savoir que ses albums étaient massivement écoutés et partagés à la radio, mais aussi grâce à l'émergence d'internet dans les années 1990 et 2000. Il était dans toutes les oreilles des Sud-africains dans les années 1980, mais ses fans pensaient, à tort, que leur idole était morte.

Pendant ce temps, il est devenu disque d'or en Afrique du Sud, sans en avoir conscience et sans toucher le moindre centime de ce succès. Grâce à internet, ce phénix est revenu sur la scène et très vite, ses fans ont appris qu'il était toujours en vie. Une tournée à guichet fermée l'a enfin permis de réaliser son rêve, une fois redécouvert par le public, près de trente ans après la sortie de ses disques.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info