Le chanteur franco-espagnol Nilda Fernández est mort

publié le 19/05/2019 à 13:17

Le chanteur franco-espagnol Nilda Fernández est décédé dimanche d'une insuffisance cardiaque dans le sud de la France, à l'âge de 61 ans, a annoncé sa famille à l'AFP. Il était connu pour ses chansons "Nos fiançailles" et "Madrid Madrid". "Auteur, compositeur, interprète, Nilda a consacré toute sa vie à la création", a écrit sa famille dans un communiqué.



Né à Barcelone en 1957, Nilda Fernández grandit à Lyon, voyage avec sa guitare, et enregistre son premier album en 1981. Après six ans d'éloignement, il revient en 1987 avec "Madrid Madrid", qui est un succès. En 1991 suit l'album "Nilda Fernández ", avec le titre "Nos fiançailles". L'année suivante, le chanteur, avec cette voix si caractéristique, aiguë et fragile, est sacré "Révélation masculine aux Victoires de la musique". Il joue aussi en première partie de Sting à Paris, devant 15.000 personnes.

Le chanteur enregistre en 1993 un album en espagnol, "500 años", et part en tournée aux USA, au Mexique, au Chili et en Argentine. En 2001, il se rend en Russie où il reste cinq ans et enregistre des duos avec le chanteur russe Boris Moïsseev. Ces dernières années, Nilda Fernández avait décidé de sortir de l'univers des maisons de disques et de commercialiser ses albums via son site internet.