publié le 09/08/2018 à 13:47

Lady Gaga va poser ses valises pendant plus d'un an à Las Vegas. Dès le 28 décembre 2018, l'artiste de 32 ans, va donner une série de concerts dans la capitale du jeu, qui devrait prendre fin en novembre 2019.



La chanteuse américaine se produira sur la scène du tout nouveau Park MGM, (anciennement appelé le Monte-Carlo Resort and Casino), un gigantesque complexe hôtelier implanté sur le très célèbre Las Vegas Strip. Deux spectacles différents seront proposés par l'interprète de Poker Face et Born This Way.

L'un se veut "extravagant" alors que l'autre sera "plus sobre et jazzy", comme l'explique la jeune femme aux 6 Grammy Awards. "Nous créons un spectacle qui ne ressemble à rien de ce que j'ai fait auparavant. Ce sera une célébration de tout ce qui est unique et différent en nous", a-t-elle précisé dans un communiqué.

Une belle revanche pour Lady Gaga, qui avait été contrainte d'annuler sa tournée européenne, en février 2018, à cause de problèmes de santé. La chanteuse souffrait de "douleurs aiguës" l’empêchant de se produire sur scène.

LADY GAGA ENIGMA

THE LAS VEGAS RESIDENCY AT @PARKTHEATERLV

PLUS 4 EXCLUSIVE JAZZ & PIANO ENGAGEMENTS

LITTLE MONSTERS PRE-SALE TOMORROW

ON SALE 8/13. https://t.co/pv0Ib9sGnV #GAGAVEGAS pic.twitter.com/DsZhRH79KH — Lady Gaga (@ladygaga) 7 août 2018