La Première Heure de Lou Douillon

Lou Douillon est une jeune femme aux multiples talents, auteur compositeur interprète actrice mannequin dessinatrice les bonnes fées se sont penchées sur son berceau. Elle a bien sûr baigné dans un milieu artistique, ce qui a qu'aiguiser ses talents.

Son premier album "Places" sort en 2012. Produit par Etienne Daho, il est salué par la critique et l'année suivante elle reçoit la Victoire de la musique de l'artiste féminine de l'année.

Au cinéma, c'est Agnès Varda qui l'a fait tourner en premier dans "Kung Fu Master" en 1987, puis elle tourne une quinzaine de films dont trois sous la direction de son père Jacques Doillon et dans "Boxes", le film de sa mère.



Lou Doillon a aussi un talent moins connu, le dessin

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Lou Doillon...Des confidences au rendez-vous de cette "première heure" de la semaine.

