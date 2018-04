Jade, Joy et Laeticia Hallyday avec Laura smet et David Hallyday lors des obsèques de Johnny

publié le 11/04/2018 à 22:33

Laeticia Hallyday sort enfin du silence. Elle prend la parole dans une interview fleuve de 14 pages publiée dans l'hebdomadaire Le Point, à paraître jeudi 12 avril. La veuve du chanteur ne s'était pas exprimée depuis ses mots annonçant le décès de son mari :"Johnny Hallyday est parti. (...) J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant, c'est bien cela. Mon homme n'est plus".



L'épouse de Johnny Hallyday livre dans un premier temps la tristesse de son quotidien. "Je vis un moment dur. Très dur, même. Le monde continue de tourner alors que le mien s’est arrêté. C’est difficile de réapprendre à vivre sans Johnny, confie-t-elle. J’ai passé plus de la moitié de ma vie avec lui."



Ensuite, Laeticia Hallyday aborde tous les sujets : les derniers jours du rockeur, la cérémonie d'hommage à la Madeleine, l'adoption de Jade et Joy... Mais aussi ses relations avec Laura Smet et David Hallyday, le trust qui gère l'ensemble des avoirs de Johnny, l'album posthume etc. Autant d'éléments qui sont au cœur de la bataille judiciaire autour de l'héritage du chanteur.

La main tendue de Laeticia à David et Laura

La veuve du rockeur confie beaucoup souffrir des polémiques et de l'acharnement médiatique : "On me vole mon deuil. On me roue de coups". Malgré tout, Laeticia tend la main à David et Laura pour mettre fin à ce conflit judiciaire. "Je les attends à bras ouverts. On est une famille ! Je ne demande que la paix". Elle impose une seule limite : "Qu’on respecte la mémoire de (s)on mari !".





L'enjeu de communication de cet entretien grand. Il s'agit de rompre avec la tournure "people" que prenait l'affaire de l'héritage Hallyday. Les deux aînés de Johnny s'estiment en effet lésés dans le partage et ont entamé une bataille judiciaire avec Laeticia. La chambre des référés doit se prononcer vendredi 13 avril sur l'assignation déposée par Laura Smet et David Hallyday qui demandent un droit de regard sur l'album posthume de leur père ainsi que le gel de son patrimoine en attendant le règlement du fond du litige.