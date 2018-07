publié le 31/03/2017 à 10:08

Le groupe BB Brunes vient de dévoiler une chanson inédite, Éclair, éclair, extrait de leur quatrième album attendu pour le mois de septembre. Un disque qui arrivera cinq ans après Long Courrier. Un quinquennat d'absence qui a été entrecoupé par un album solo du chanteur Adrien Gallo : Gemini, en 2014. Le groupe s'est remis au travail ces derniers mois. Leur son évolue et la couleur rock des BB Brunes s'estompe dans ce premier single. C'est plus vaporeux et pop. La suite à découvrir sur l'album à la rentrée prochaine.



Ce 31 mars, on note la sortie du premier album d'Igit, révélé par The Voice. Trentenaire barbu, chapeau sur la tête avec une voix chaude, rocailleuse. Son premier album était prêt depuis quelques mois. Mais Igit est devenu papa il y a peu de temps, de nouvelles chansons sont arrivées. Le résultat ? 13 titres pleins de poésie. Igit est un rêveur sensible, un charmeur optimiste. Son univers est vraiment attachant notamment grâce à des résonances blues. "Mes idées naissent toujours de la même manière : j'ai un flash sur une phrase. Je fais partie de ces gens qui pensent que les chansons sont dehors et qu'il faut aller les chercher. Je me considère toujours comme un artisan de chansons", explique-t-il au micro de RTL.

Un nouvel album pour Bob Dylan

Bob Dylan est malin : il publie ce vendredi 31 mars Triplicate et comme par hasard, il a - enfin - accepté de recevoir son prix ce week-end à Stockholm. Le troubadour de bientôt 76 ans a enregistré 30 reprises de Frank Sinatra, réparties en trois CD. Et là, vous vous dîtes, 'Ça me dit quelque chose'. Et pour cause, il a déjà sorti deux albums intégralement composés de chansons de Frank Sinatra en 2015 et 2016. On pourrait en avoir marre, mais le bougre sait faire. Il chantera le 20 avril au Zénith de Paris et le 21 à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt.

Une nouvelle vie pour le titre de Marcel Mouloudji

Une grande enseigne d'hypermarché a jeté son dévolu sur une chanson de Marcel Mouloudji pour illustrer sa nouvelle campagne. Et le court-métrage fait un carton sur Internet avec près de 10 millions de vues. Il faut dire que cette vidéo de trois minutes est particulièrement réussie. Un ado craque pour une jolie caissière. Et pour attirer son attention, il va changer son alimentation, se mettre à cuisiner. Il passe donc en caisse chaque jour avec des légumes, des produits frais. La vidéo a été synchronisée avec une chanson méconnue de Mouloudji enregistrée en 1963 et intitulée L'amour, l'amour, l'amour. Le titre vient d'intégrer le top 50 des singles les plus vendus et il connaît une seconde vie grâce à la pub, 23 ans après la mort du chanteur.