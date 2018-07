publié le 29/08/2017 à 11:11

L'actualité de la musique classique sera marquée par les grands noms. Il sera d'ailleurs beaucoup question de Luciano Pavarotti ces prochaines semaines. Le 6 septembre, on fêtera les 10 ans de sa disparition et les albums hommages seront nombreux comme Ténor du siècle, triple album à paraître la semaine prochaine, sur lequel on retrouve Nessun Dorma tiré de Turandot de Puccini. Un air phare du ténor italien, il l’a chanté tout au long de sa carrière de cette voix d’or, la plus solaire de toutes, brillante, d’une grande souplesse même dans les notes aiguës où l’agilité n’est jamais facile.



Et puis ses notes tenues sans fin, et surtout cette ampleur dans la voix, hors du commun, à l’image de sa générosité, lui, toujours entouré, épicurien. Véritable monstre sacré dans tous les sens du terme : 1m95, 100 kilos… Il reste aujourd’hui LA référence pour tous les jeunes ténors. Autre rôle emblématique, celui du poète Rodolfo dans La Bohème de Puccini, quand il se présente à sa douce Mimi.

Les 40 ans de disparition de Maria Callas

Autre anniversaire à prévoir : les 40 ans de la disparition de Maria Callas le 16 septembre 1977 à 53 ans. L’occasion de belles expositions à La Seine Musicale, sur l’île Seguin à Boulogne ou encore à l’opéra de Bordeaux. Et bien sûr des albums et autres coffrets dont le Classique d’Or RTL de septembre : on y entendra des enregistrements live, studio, et des opéras encore jamais entendus au disque par cette icône du lyrique, la plus grande tragédienne de toutes les cantatrices, celle qui intéressa aussi probablement le plus de paparazzis, étant donné sa vie amoureuse à rebondissements et son décès tragique isolé de tout et de tous.

Enfin en octobre, ce sera le retour Cécilia Bartoli. Avec elle, chaque élaboration d’album est classé secret-défense. En général on obtient quelques infos un petit mois avant sa sortie. Alors parmi les rares informations ayant filtré, il s’agira d’un disque d’airs baroques que la mezzo-soprano chantera accompagnée seulement d’un violoncelle, celui de l’espagnole Sol Gabetta. Au programme : Vivaldi, mais il y aura aussi Handel ou encore Albinoni sur ce nouvel opus. Sortie prévue en octobre en même temps qu’une grande tournée européenne.