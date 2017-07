Le clarinettiste Pierre Génisson sort son deuxième album

publié le 13/07/2017 à 09:40

Le clarinettiste Pierre Génisson sort un nouvel album, avec un nom de série télé, How I met Mozart. Né en 1986 à Marseille, voici là son deuxième album. Quand ses parents ont demandé à Pierre Génisson à ses 7 ans de choisir un autre instrument que le piano, puisque sa sœur en faisait déjà, le son de la clarinette a été pour lui comme une évidence : "J'ai trouvé cela très tendre, rond et chaud. J'étais un enfant plutôt de bonne humeur et c'était l'instrument du chat dans Pierre et le loup donc il me plaisait beaucoup".



Le quintette en La majeur de Mozart est une pièce incontournable du répertoire pour clarinette et c’est aussi la première que Pierre Génisson ait entendue petit, d’où le titre de son album How I Met Mozart, soit "comment j’ai rencontré Mozart". Il faut savoir que Mozart est celui qui a fait éclore la clarinette, vraiment comme un instrument de soliste. Avant lui, elle était plutôt un instrument perdu au milieu de l’orchestre entre la flûte et le hautbois.

Une pièce emblématique

Mozart s’est autant intéressé à la clarinette parce qu’il était ami avec Anton Stadler, musicien de l’orchestre de Vienne. Ensemble, ils passaient de longues soirées bien arrosées et ils faisaient aussi partie de la même loge maçonnique. C’est pour lui que notre compositeur a créé, entre autres, ce Quintette pour clarinette, écrit en 1789, deux ans avant sa mort. Tellement emblématique de son œuvre, tantôt d’une profondeur infinie, tantôt gaie et légère.

Et pour accompagner cette pièce de Mozart, Pierre Génisson a choisi d’ajouter sur l’album un autre quintette pour clarinette, en si bémol majeur, signé Carl Maria Von Weber, cousin germain de la femme de Mozart, Constance. Le lien était tout trouvé ! Aux côtés de Pierre Génisson : le Quartet 212, 4 solistes (2 violons, 1 alto, 1 violoncelle) de l’orchestre de l’opéra de New York. L’album How I Met Mozart est paru chez Aparté.