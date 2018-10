Victor Solf et Simon Carpentier du groupe Her

publié le 09/10/2018 à 14:49

C'est lors d'un concert à Rennes, d'où il est originaire, que Victor Solf a annoncé la triste nouvelle à ses fans : "J'avais fait la promesse à Simon de terminer l'album, d'emmener Her le plus loin possible. J'ai fait tout ce que je pouvais", a annoncé le chanteur du groupe, en faisant évidemment référence à Simon Carpentier, co-fondateur du groupe en 2015, disparu tragiquement en août 2017 des suites d'un cancer.





Le chanteur a annoncé que le groupe Her se produira pour un concert d'adieu déjà quasi-complet au Zénith de Paris le 2 février 2019. "Le Zénith sera une grande fête. Ce sont cinq ans de ma vie qui vont s'achever. C'est une page qui se tourne. Mais ça ne s'arrête pas là".

En effet, le rennais poursuivra sa carrière en solo, probablement sous le nom de Victor S. "C’est essentiel pour avancer dans ma vie et retrouver toute ma liberté, tant artistique que personnelle. Merci infiniment à notre public qui n’a jamais cessé de me soutenir et de m’encourager depuis la disparition de Simon" a-t-il déclaré sur le compte instagram du groupe.

Une amitié de longue date

Simon Carpentier et Victor Solf s'étaient rencontrés au lycée à Rennes où ils ont composé leurs premiers morceaux à l'âge de16 ans. Après 6 ans de collaboration sous le nom "The Popopopops", les deux amis forment le groupe Her en 2015.



Simon à la guitare et au chant et Victor aux claviers et au chant, sortent en novembre 2015, le single "Five Minutes" qui les fera rapidement connaître. Her se distingue très vite par des sonorités minimalistes et électro auxquelles s'ajoutent des références à la soul music.



Après la disparition de Simon Carpentier en août 2017, Victor Solf a terminé seul le tout premier album du groupe en mars 2018, intitulé sobrement "Her". Encensé par la critique, l'album est alors décrit comme un très bel hymne à l'amitié.