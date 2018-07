Grand Corps Malade fait sa Première Heure

publié le 26/02/2018 à 01:00

Grand Corps Malade revient avec un superbe album, "Plan B" où il se permet même de chantonner. Il vient de commencer une tournée qui le mènera un peu partout en France jusqu'aux Festivals de l'été. Mais auparavant, à la fin de la semaine, c'est à un autre de ses talents que son attention va se porter. Le très autobiographique film "Patients" est en lice pour les César 2018 dont la cérémonie se déroule samedi 2 mars. "Patients est nommé quatre fois dont la catégorie le meilleur film.



La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité.

Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée :promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et ce soir c'est Grand Corps Malade qui nous emmène dans son univers.

Plan B Grand Corps Malade

La playlist de Grand Corps Malade

GCM : Au Feu rouge

Extrait de GCM : Tu peux déjà

Renaud : c’est quand qu’on va où

GCM : Mille vies

Eddy de Pretto : Fête de trop

Ehla : J’ai cru