Grand Corps Malade dans A La Bonne Heure

publié le 19/02/2018 à 12:30

Plus de trois ans après Funambule et un an après le succès de son premier film Patients qui a totalisé plus de 1,3 millions d’entrées, Grand Corps Malade est de retour dans les bacs.

"Plan B", le nouvel album de Grand Corps Malade

Le slameur de 40 ans revient aujourd'hui avec un nouvel album événement. Intitulé Plan B, cet opus est composé de 15 titres forts, parfois mélancoliques, parfois lumineux, mais toujours émouvants. Se rencontrent entre autres les thématiques de la paternité, de la vie parisienne, des travers de l’être humain et de la société moderne, toujours avec le goût du mot juste et une musicalité unique.

L'artiste est actuellement en tournée pour défendre son album. Il sera notamment à Thionville le 20 février, à Abbeville le 15 mars, au Mans le 29 mars, à Marseille le 23 mai ou encore le 14 juin à Montréal. Son passage sur la scène du Trianon à Paris le 7 mars prochain, elle, affiche complet. Mais pas de panique, vous pourrez de nouveau venir l'applaudir dans la capitale les 6 et 7 décembre prochains à la Salle Pleyel.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.