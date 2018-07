publié le 27/12/2017 à 21:07

Émilie Bécaud était l'invitée de RTL Soir, mercredi 27 décembre, pour évoquer son père disparu il y a maintenant seize ans. Elle a été sa régisseuse pendant une quinzaine d'années.



La fille du chanteur se rappelle de la bête de scène qu'était Gilbert Bécaud à l'occasion de la sortie d'un Best Of en deux CD et aussi d'un coffret en 17 CD intitulé Gilbert Bécaud en public. Un titre pour expliquer combien c'était un homme de scène. "C'est les 17 Olympia qu'il a fait sur 33 qu'il a enregistrés. Il a un rapport très spécial avec l'Olympia, c'est sa maison, il se sent très à l'aise", explique Émilie Bécaud.

En 1955, à la fin du show, Gilbert Bécaud interprète Quand tu danses et exulte enflammant le public. "La vitesse ou le débit de parole est extrêmement rapide surtout à l'époque, ça n'existait pas", précise la fille de l'artiste. Selon la légende, lors de spectacle de 1955, on va dénombrer après le show 23 fauteuils cassés et une dizaine de petites culottes sur scène. "C'était véridique", précise Émilie Bécaud.

Le public, "c'est son ami, c'est son poste"

En 1970, quand il interprète La vente aux enchères, un texte presque antimilitariste, Gilbert Bécaud joue avec son auditoire. Il tutoie même son public. Le public, "c'est son ami, c'est son pote", selon sa fille. En 1972, année de la naissance de sa fille Émilie, il chante Liberaçao. "Je ne le voyais pas tout le temps (...) mais quand il était là, il était là", précise Émilie Bécaud. Sur scène, l'image que retient sa fille de Gilbert Bécaud, c'est celle "d'un homme qui adorait faire ce qu'il faisait, et en même temps une bête de scène survoltée, électrique".