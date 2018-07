Gérard Palaprat, ancienne vedette des années 1970, est décédé à 67 ans

publié le 26/09/2017 à 21:49

Ses tubes ont fait danser de nombreuses personnes dans les années 1970. Gérard Palaprat, star de la chanson il y a plus de quarante ans, est décédé lundi 25 septembre au soir, à son domicile près de Niort, a annoncé son agent Dany Solo. Le chanteur français de 67 ans souffrait d'un cancer.

Il était principalement connu pour deux de ses tubes, Pour la fin du monde et Fais-moi un signe, grâce auquel il remporta la Rose d'or du Festival de Juan-Les-Pins. Les mélomanes le connaissent également pour la reprise du fameux Space Oddity de David Bowie, qu'il avait pour l'occasion traduit en français en l'intitulant Un homme disparu dans le ciel.

Pendant longtemps, Gérard Palaprat se distingue grâce à son look de hippie, à sa longue barbe et à ses cheveux lâchés. Sa participation à la comédie musicale Hair dans les années 1970 confortera cette image, le chanteur ayant également exprimé son goût pour la méditation et pour l'Inde. Il participera également à la tournée Âge tendre et tête de bois en 2010, renouant avec la comédie musicale et d'autres artistes de variétés française. Son nom resurgira ensuite dans les médias en 2014 : le chanteur est ainsi condamné à trois mois de prison avec sursis pour violences conjugales contre son épouse.