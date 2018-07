publié le 30/05/2017 à 11:26

Il y en aura pour tous les goûts. Le Fnac Live, édition 2017, vient de dévoiler sa programmation. Julien Clerc, Benjamin Biolay et Julien Doré, les trois têtes d'affiche du festival, se produiront donc sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris, lieu qui accueille l'événement, qui fête sa 7e édition. Ce mardi 30 mai, les organisateurs ont levé le voile sur la programmation du festival, qui compte quelques 28 concerts gratuits et qui se déroulera les 6, 7 et 8 juillet prochains.



Outre ces trois premiers grands noms de la chanson française, les festivaliers pourront applaudir de jeunes artistes montants. Fishbach viendra présenter sa pop 80's, Eddy De Pretto, lauréat des Inouïs au dernier Printemps de Bourges sera aussi de la partie, tout comme le très prometteur Tim Dup et le songwritter Aliocha. Les amateurs d'électro pourront (re)découvrir les duos Cassius et Blaze. Côté rock, les Britanniques de The Horrors seront présents, et Jay-Jay Johanson ravira les fans de trip hop.

"Si le Festival a toujours défendu le pari de l'émergence, il s'investit davantage encore sur la découverte et le défrichage sonore, en dédiant notamment deux nouveaux rendez-vous par jour aux artistes émergents sous le label +Attention Talent+", peut-on lire dans le communiqué. Une 7e édition éclectique, qui devrait ravir les festivaliers.