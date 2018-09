publié le 12/09/2018 à 14:22

"Le raï c'est tout le contraire de ce qui est l'intolérance". C'est par ces mots que le chanteur Rachid Taha, disparu le 12 septembre 2018, célèbre pour sa reprise de Douce France de Charles Trenet ou les concerts 1, 2, 3 Soleil définissait le raï. "Le raï c'est la fête, c'est la joie, c'est parfois la nostalgie, c'est la liberté. Si tu écoutes le raï, ça te fait bouger le cerveau, le corps et l'esprit", expliquait Rachid Taha au micro de RTL en 2016.



Pour beaucoup de spécialistes, le raï est né à Oran, une ville que le chanteur comparait à Memphis, la ville d'Elvis. "Oran c'est un peu les studios... C'est là où on venait enregistrer les chanteurs. Mais le raï est né dans la banlieue oranaise", précisait l'artiste.

"Raï ça veut dire 'opinion', je dis ce que je veux. Je peux être libertaire. Je peux vivre ma religion... Jusque dans les années 80, le raï était interdit dans les radios ou les télévisions algériennes, précisait-il. On disait que c'était trop cru, parce qu'on osait parler de sexe."

Le raï ne connait aucune règle

Le raï a beaucoup évolué et s'est notamment mélangé à d'autres genres musicaux comme le rap. "Il y a beaucoup de rappeurs qui chantent le raï. 113, IAM je crois ou la Fouine mélangent le raï avec leurs compositions. Ce sont un peu nos enfants", s'amusait Rachid Taha.



Mais il n'y a aucune règle absolue pour le raï. Rachid Taha recommandait cependant de se munir d'un "synthétiseur, instrument incontournable" et avait un attachement particulier pour la "gasba", la flûte algérienne. Même si le raï a connu des époques avec l’accordéon, la trompette et toutes sortes d'instruments. Le genre musical suivait les époques et s’adaptait. "Tu peux chanter le raï sur du reggae, sur de la techno, sur du blues... Il n'y a aucune règle", résumait l'artiste.