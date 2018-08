publié le 16/08/2018 à 17:24

Lorsque l'on pense à Aretha Franklin c'est souvent sa chanson - son tube - de 1967 Respect qui vient en tête. Mais Respect n'est pas une chanson originale de la Queen of Soul disparue jeudi 16 août 2018. Elle a été écrite et chantée par Otis Redding en 1965 sur son mythique album, Otis Blue.



Aretha Franklin a simplement (et très efficacement) popularisé cette chanson en la reprenant. Elle n'a pas été la dernière puisque de nombreuses star de la musique se sont attaqués au monument Respect : Johnny Rivers en 1966, Stevie Wonder en 1967, Diana Ross et les Supremes en 1968 ou Kelly Clarkson en 2002 dans l'émission American Idol.



Johnny Hallyday a même eu les honneurs d'une version française (Du respect), adaptée par Georges Aber pour son Super 45 tours Cheveux longs et idées courtes en 1966. Une version plus proche de celle d'Otis Redding que de la version puissante et soul d'Aretha Franklin.

Le magazine Rolling Stone a placé cette chanson dans son top 500 des plus grandes chansons de tous les temps.

> johnny Hallyday du respect ( prise complète)