Alain Chamfort évoque son prochain album et "Sgt. Pepper' des Beatles a 50 ans

publié le 28/04/2017 à 11:09

Dans l'actualité musicale de la semaine, la re-sortie le 26 mai prochain d'un des albums les plus importants de l'histoire de la musique : Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles, né le 1er juin 1967. Celui-ci fête donc cette année ses 50 ans et à cette occasion, l'album culte reparaît dans une version intégralement remixée. C'est la première fois qu'un disque des Beatles est ainsi retraité, retravaillé. Il est passé entre les mains de Giles Martin, le fils de George Martin, producteur historique des Beatles, mort en mars 2016. La première chanson vient d'être dévoilée. Il s'agit du titre éponyme. On entend vraiment la différence, le son est plus clair, la voix de Paul McCartney ressort d'avantage, elle est beaucoup plus mise en avant.



Alain Chamfort chantera quant à lui le 29 avril à la Salle Pleyel, à Paris. L'artiste termine sa tournée deux ans après la sortie de son excellent dernier disque qui portait simplement son nom. Il reste encore quelques places pour cette date parisienne et Alain Chamfort n'a pas prévu de prendre de vacances ensuite. Il entrera en studio début mai pour enregistrer son quinzième album.

L'album du changement pour Alain Chamfort

C'est aussi un grand changement puisque son parolier historique Jacques Duvall fait une pause avec l'écriture. Il a donc confié les paroles à Pierre-Dominique Burgaud. Les deux artistes se connaissent bien, Burgaud était déjà aux crédits de l'album concept Une vie Saint Laurent, qu'Alain Chamfort avait sorti en 2010. "Mon nouvel album sera assez différent, car j'ai eu envie de continuer le parcours avec Pierre-Dominique Burgaud. C'est vraiment une autre tonalité et on est sorti du thème des chansons d'amour, affectives, faites avec Jacques Duvall. On est plus dans les thèmes qui touchent les gens de mon âge".

"Thierry et ses amis - Les Mondes fantastiques" de Thierry Gali

Thierry Gali enchaîne les projets pour les enfants depuis quelques années. Le dernier en date est un voyage dans le temps. Autour de Chantal Lauby, Grégoire, Yves Lecoq, Michel Fugain ou Dave. Un album qui alterne scènes racontées, morceaux inédits et reprises comme Si j'avais un marteau ou Si j'étais un président et l'une des artistes invitées s'appelle Carla Bruni.



La chanteuse n'est que narratrice dans le disque, elle y interprète une sirène. "J'aime beaucoup les disques pour enfants et là c'est un conte qui est très amusant, poétique, un peu écologique (...) vraiment pour les enfants d'aujourd'hui. Je pense que la musique rentre dans le cœur des enfants grâce à la musique de Thierry Gali", explique Carla Bruni. Carla Bruni fera elle son retour dans les toutes prochaines semaines. Elle a confié à RTL qu'elle allait distiller plusieurs extraits de son disque de reprises, produit par David Foster.