Alain Chamfort est l'invité de la première heure

Une carrière bien remplie, des décennies traversées, Alain Chamfort a marqué chaque époque de son empreinte, pour la première heure de ce lundi 26 décembre, Alain Chamfort est l'invité d'Eric Jean-Jean

> Premiere heures Alain Chamfort du 26 12 16 Crédit Image : Eric JeanJean Crédit Média : Éric Jean-Jean Télécharger

par Ariane Spément , Claude Szigeti publié le 26/12/2016 à 01:01

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le hasard de rencontres déterminantes a dirigé Alain Chamfort toujours plus vers la lumière, pour en faire une vedette malgré lui. Son souci constant de qualité l'a rendu virtuose dans le monde de la chanson, c'est ainsi qu'il a marqué chaque époque de son empreinte et que, par le mystère de son talent, la grâce de ses mélodies demeure intemporelle. Alain Chamfort a publié une anti-biographie musicale "intime" aux éditions du cherche midi, dans laquelle il se livre en évoquant ses collaborations avec Claude François, Jacques Dutronc, Serge Gainsbourg.

En 2017, Alain Chamfort partira en tournée dans de nombreuses villes de France, première date le 3 février à Ostwald, le 24 février au casino d'Enghien les bains, le 29 avril Salle Pleyel Paris.

La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité.



Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée :promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et ce soir c'est Alain Chamfort qui nous emmène dans son univers.

La playlist de CharlElie Couture

1 - BEN MAZUé- Tous mes rêves chantent - (Conte musical Georgia) - (2016)

2 - AMY WINEHOUSE - Rehab - (2007)

3 - AIR - Sexy boy - (1998)



4 - JAIN - Come - (2016) - extrait de la compilation les hits RTL 2016 -

Le conte musical Georgia, tous mes rêves chantent

Alain Chamfort a rejoint les nombreux chanteurs du conte musical Georgia tous mes rêves chantent, un conte musical écrit par Timothée de Fombelle, illustré par Benjamin Chaud et raconté par Cécile de France, publié chez Gallimard jeunesse. Une trentaine de talents réunis pour une grande histoire avec Albin de la Simone, Emily Loizeau, Pauline Croze, Ariane Moffat, Ben Mazué, Annie Duperey. Ce conte musical soutient l'association SOS Village d'enfants, qui exauce les plus beaux rêves des enfants.