Avec "Soft Machine", Rocky livre un premier album magistral

publié le 27/04/2017 à 00:54

"On ne s'attendait pas du tout à un tel accueil". La chanteuse du groupe Rocky, Inès Kokou, n'en revient pas. Depuis la sortie de leur premier opus Soft Machine, les critiques sont dithyrambiques. "On a énormément bossé", confie-t-elle, même si l'artiste craignait que le public ne comprenne pas la démarche de cet album. Une belle récompense pour ce groupe remarqué au détour d'un concert par The Shoes.



L'aventure des Lillois commence avec "l'idée de faire quelque chose de positif", confie Laurent, l'un des fondateurs du groupe. Soul, disco, reggae, house... Les influences de Rocky sont multiples et éclectiques, utilisées dans un seul but : "faire bouger le corps". Pour ceux qui ne souhaitent pas regarder le débat de la présidentielle, rendez-vous le 3 mai à La Gaîté lyrique pour danser avec Rocky.