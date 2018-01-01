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ABBA, Scorpions, et James Ingram dans La Collection du 1 janvier 2018

REPLAY - ABBA, Scorpions, et James Ingram dans La Collection du 1 janvier 2018

Georges Lang
Georges Lang Crédit : Elodie Grégoire
Georges Lang
Georges Lang

HAPPY NEW YEAR - ABBA
HOW CAN I BE SURE - MARC ALMOND
TOO GOOD AT GOODBYES - SAM SMITH
AULD LANG SYNE - ROD STEWART
I SAY A LITTLE PRAYER - ARETHA FRANKLIN & ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA
TAKE ME AS I AM - CHRISTOPHER CROSS
BABY, IT'S COLD OUTSIDE - JAMES TAYLOR w/ NATALIE COLE
GO TELL IT ON THE MOUNTAIN / AIN'T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH - GREGORY PORTER / ANITA WILSON

YOU ARE EVERYTHING - MARVIN GAYE & DIANA ROSS
CRAZY LOVE - MICHAEL BUBLE
I'VE GOT YOU UNDER MY SKIN - SEAL
SCENES FROM AN ITALIAN RESTAURANT - BILLY JOEL
SWEET HOME CHICAGO - THE BLUES BROTHERS
YAH MO B THERE - JAMES INGRAM w/ Michael McDONALD
SUPERSTITION - STEVIE WONDER

NETHER LANDS - DONNA SUMMER
I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS - FOREIGNER 
BORN TO TOUCH YOUR FEELINGS - SCORPIONS
DON'T DREAM IT'S OVER - CROWDED HOUSE
STAIRWAY TO HEAVEN - LED ZEPPELIN

I WILL BE THERE ( SYMPHONIC ) - KATIE MELUA
CONQUISTADOR ( LIVE ) - PROCOL HARUM w/ THE EDMONTON SYMPHONIY ORCHESTRA
HEART OF GOLD - NEIL YOUNG w/ JAMES TAYLOR
STILL THE SAME - BOB SEGER w/ THE SILVER BULLETT BAND


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ABBA, Scorpions, et James Ingram dans La Collection du 1 janvier 2018
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2018-01-01 23:59:00
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