ABBA, Scorpions, et James Ingram dans La Collection du 1 janvier 2018
REPLAY - ABBA, Scorpions, et James Ingram dans La Collection du 1 janvier 2018
HAPPY NEW YEAR - ABBA
HOW CAN I BE SURE - MARC ALMOND
TOO GOOD AT GOODBYES - SAM SMITH
AULD LANG SYNE - ROD STEWART
I SAY A LITTLE PRAYER - ARETHA FRANKLIN & ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA
TAKE ME AS I AM - CHRISTOPHER CROSS
BABY, IT'S COLD OUTSIDE - JAMES TAYLOR w/ NATALIE COLE
GO TELL IT ON THE MOUNTAIN / AIN'T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH - GREGORY PORTER / ANITA WILSON
YOU ARE EVERYTHING - MARVIN GAYE & DIANA ROSS
CRAZY LOVE - MICHAEL BUBLE
I'VE GOT YOU UNDER MY SKIN - SEAL
SCENES FROM AN ITALIAN RESTAURANT - BILLY JOEL
SWEET HOME CHICAGO - THE BLUES BROTHERS
YAH MO B THERE - JAMES INGRAM w/ Michael McDONALD
SUPERSTITION - STEVIE WONDER
NETHER LANDS - DONNA SUMMER
I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS - FOREIGNER
BORN TO TOUCH YOUR FEELINGS - SCORPIONS
DON'T DREAM IT'S OVER - CROWDED HOUSE
STAIRWAY TO HEAVEN - LED ZEPPELIN
I WILL BE THERE ( SYMPHONIC ) - KATIE MELUA
CONQUISTADOR ( LIVE ) - PROCOL HARUM w/ THE EDMONTON SYMPHONIY ORCHESTRA
HEART OF GOLD - NEIL YOUNG w/ JAMES TAYLOR
STILL THE SAME - BOB SEGER w/ THE SILVER BULLETT BAND