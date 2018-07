publié le 25/02/2017 à 11:27

Quand la réalité rejoint la fiction. Invité d'Eric Dussart et de Jade dans On refait la télé, Yves Rénier a pendant 30 ans incarné le très testostéroné Commissaire Moulin sur TF1. A l'évocation de ses souvenirs, le comédien, également réalisateur de certains épisodes, explique qu'il s'entourait de "conseillers police" afin de coller le plus possible à la réalité.



Interrogé sur le climat très tendu suite à l'affaire Théo, Yves Rénier crée la stupéfaction dans le studio 4 de RTL en déclarant: "cela ne m'étonne pas". Et d'ajouter: "A mon époque, ils faisaient encore des trucs plus hard." Interloqués, Jade et Eric rétorquent: "Plus hard? C'est déjà bien hard." Et Yves Rénier de poursuivre: "Quand ils prenaient un dealer, ils le mettaient à poil dans le commissariat, à genoux sur une règle, et deux bottins sur les mains. Quand il n'arrivait pas à tenir, ils lui filaient des coups de règle." Choqué, Eric Dussart lui explique que cela à un nom: "la torture." Le comédien évite de poursuivre l'explication la jugeant "trop hard." Yves Rénier avait déjà été interdit de tournage pendant 5 ans à Paris pour avoir révélé certaines pratiques chez les stups: "Un flic m'avait dit: tu demandes à un collègue depuis combien de temps il est aux stups, si il te dit depuis plus de deux ans, tu sais qu'il en croque." Une séquence diffusée uniquement sur RTL.fr dans la video ci-dessous.

Son franc-parler, Yves Rénier l'applique également à la télévision. Et si il est consommateur de séries policières américaines, il lui arrive d'être fleur bleue devant l'Amour est dans le pré avec son épouse. Mais sa prochaine réalisation s'intéressera à l'affaire Dils avec au casting Mathilde Seigner. Diffusion prévue sur France 2. Rendez-vous à 13H30 pour la première partie de On refait la télé. Dès 14H pour le replay. Et comme en témoigne l'autre video ci-dessous on ne rigole pas avec le commissaire Moulin lorsqu'il s'agit de besoins urgents...

