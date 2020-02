VIDÉO - Un duo Arielle Dombasle - Armelle dans "Les Grosses Têtes"

publié le 13/02/2020 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du jeudi 13 février 2020 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : Une Grosse Tête à qui on a prêté des chaussures en fonte pour ne pas qu’elle s’envole pendant la Tempête : Arielle Dombasle. Une Grosse Tête qui aime chanter, qui peut sembler un peu perchée, et qui aurait pu s’appeler Arielle à une lettre près : Armelle. Une Grosse Tête stagiaire à la télévision, titulaire au théâtre et vacataire à la radio : Michèle Bernier. Une Grosse Tête qui a 5 mois Rock’n Roll pour remplir à nouveau le Stade De France : Philippe Manoeuvre. Une Grosse Tête qui hier a laissé les autres grosses têtes trouver des bonnes réponses… mais faut dire qu’il n’était pas dans l’émission : Florian Gazan et enfin une Grosse Tête qui ne baisse jamais les bras puisqu’il lève toujours le coude : Jean-Jacques Peroni.

Arielle Dombasle et Armelle forment un nouveau duo

> Arielle Dombasle et Armelle forment un nouveau duo dans les Grosses Têtes Crédit Image : Jules Peroni | Crédit Média : Jules Peroni | Date : 13/02/2020

