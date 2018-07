publié le 30/08/2016 à 22:24

Son histoire a d'ores et déjà marqué cette 10e saison de Secret Story. Thomas, qui a intégré la Maison avec pour secret d'être le premier homme enceinte du monde, a bouleversé certains téléspectateurs. Mais ces derniers ne sont pas les seuls à être intrigués par la personnalité du doyen de cette nouvelle édition. Les candidats sont à l'affût du moindre indice et certains souhaitent dévoiler au grand jour le secret du papa de cette nouvelle édition.



Parmi les candidats à avoir choisi cette proie : Damien. Celui-ci, dont le secret est d'avoir joué dans un film qui a décroché la Palme d'or à Canne, n'hésite pas à questionner son adversaire pour découvrir la vérité. Il est notamment convaincu que Thomas est déjà apparu à la télévision par le passé : "Tu es passé à la télé toi. Tu as eu un truc, il s'est passé quelque chose", a-t-il lancé sans jamais évoquer l'intitulé exact du secret.



En revanche, l'histoire du candidat américain pourrait bien être dévoilée à cause d'une cicatrice bien visible sur le corps de Thomas. Cette dernière n'a pas échappé à Marvin, Julien et Bastien qui ne croient en aucun cas à une possible perte de poids importante. Pour le trio, Thomas est simplement en train de les "baratiner".