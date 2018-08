VIDÉO - RTL fait sa reprise : Michel Cymes parle de "rêve éveillé"

publié le 27/08/2018 à 12:26

RTL faisait sa reprise ce lundi 27 août. Après un repos estival bien mérité, la saison 2018 - 2019 est lancée sur la première radio de France. Michel Cymes, médecin et chroniqueur santé pour RTL, était à l'antenne dans la matinale d'Yves Calvi ce matin. Juste avant de rentrer dans le studio, le plus médiatique des médecins s'est confié sur sa reprise.



"Si je suis content de faire cette rentrée ? C'est ce que je me dis et ce que je dis à tous mes potes. Je dis que j'ai une chance complètement dingue de faire de la radio, de faire de la télé, de revenir à RTL. C'est un vrai plaisir", assure le docteur. "Quand on a la chance de faire une rentrée dans les médias en faisant ce qu'il nous plaît et en ayant autant de gens qui nous écoutent, franchement, c'est un rêve éveillé tout le temps."

Pour cette année scolaire qui commence, Michel Cymes compte particulièrement insister sur une chose : bouger, lutter contre la sédentarité. "Souvent pendant les vacances on a pris de bonnes résolutions. (...) L'idée, c'est de continuer sur sa lancée, surtout ne pas s'arrêter et se chercher de faux prétextes en disant "je n'ai pas le temps".

Retrouvez Michel Cymes tous les jours à 8h15 pour sa chronique Ça va beaucoup mieux. Nouveauté cette année, le médecin sera aux commandes d'une émission hebdomadaire du même nom, le dimanche de 9h15 à 10h15.