publié le 26/11/2016 à 14:08

"Il est parti, je n'ai rien pu faire." Invité d'On refait la télé avec Éric Dussart et Jade ce 26 novembre, Thierry Ardisson dévoile une surprise au programme de son émission Salut les Terriens ! diffusée ce soir à 19h05 sur C8. Invité aux côté de Faustine Bollaert, Yvan Le Bolloc'h et Bruno Solo, le maire de Béziers a décidé de quitter le plateau après une "phrase malheureuse" du chroniqueur Tom Villa qui le comparait implicitement à Adolf Hitler. "Bientôt, tu iras plus loin que l'Hérault et un jour, toi aussi, tu seras connu dans l'univers comme le célèbre Adolph... Sax, l'inventeur du saxophone", lance l'humoriste à Robert Ménard, dans une lettre qu'il lui adresse à voix haute, au son d'une douce mélodie.



Il n'en fallait pas plus à l'élu pour perdre patience. "Allez, c'est fini", annonce Robert Ménard, exaspéré, en se levant. Thierry Ardisson l'invite à rester mais essuie une invitation explicite. "Va te faire foutre", lui lance l'élu avant de s'en aller en coulisses. Les autres invités sourient. Au cours d'un aperçu du clash visible ci-dessus, le spectateur peut ressentir le calme de Robert Ménard s'étriller au fil de la chronique. "Robert, toi, le maire de Béziers, tu nous as bien prouvé que dans la vie, il faut toujours croire en ses rêves. Tu t'es dévoué en prenant ce poste car franchement, à part des emmerdes, qui d'autre aurait repris cette ville de... 75.000 habitants", avait commencé Tom Villa. Ce départ-surprise n'a pas perturbé davantage le cours de Salut les Terriens !. "L'émission est très bien, puisqu'une fois que Ménard était parti, il y avait une meilleure ambiance", ironise Thierry Ardisson au micro d'On refait la télé.

> Info RTL: Thierry Ardisson révèle et explique son clash avec Robert Ménard Date : 26/11/2016