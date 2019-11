VIDÉO - On a retrouvé la casquette d'Olivier de Kersauson

publié le 20/11/2019 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du mercredi 20 novembre 2019 !

Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour :

Une Grosse Tête qui a dompté Eole et qui complexe Poséidon : Olivier de Kersauson.

Une Grosse Tête argentine avec qui on sait du coup qu’elle a au moins traversé un océan une fois : Marcela Iacub.

Une Grosse Tête qui a défaut d’avoir le pied marin, tempête à la radio : Pierre Benichou.

Une Grosse Tête qui préfère le chant des rockeurs au chant des mouettes : Philippe Manœuvre.

Une Grosse Tête qui quand on lui parle de grève, pense plus à Air France qu’à la plage : Jeanfi Janssens.

Une Grosse Tête qui ne se déplace jamais sans sa bouée : Artus.

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !



NOUVEAU - "Mais qu'est-ce que vous nous chantez là ?"

Venez défier Les Grosses Têtes en musique ! Vous chantez un titre à l'antenne et si Les Grosses Têtes ne trouvent pas l’interprète, vous gagnez !

Inscrivez-vous dès maintenant sur rtl.fr.