VIDÉO - Olivier de Kersauson bizute une Grosse Tête

publié le 26/11/2019 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du mardi 26 novembre 2019 !

Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour :

Une Grosse Tête qui ne peut pas balancer son port sinon il n’arrivera pas à rentrer chez lui : Olivier de Kersauson.

Une Grosse Tête qui n’est jamais seul quand il navigue dans l’histoire de France : Franck Ferrand.

Une Grosse Tête nostalgique de la Monarchie, mais pour qui Versailles devrait être au Mans : Steevy Boulay.

Une Grosse Tête qui connait mieux les reines du shopping que les Reines de France : Cristina Cordula.

Une Grosse Tête qui a bien connu le roi Gros Pif 1er quand il était capitaine des Mousquetaires dans « Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine » : Gérard Jugnot.

Une Grosse Tête qui file des complexes à Google traduction : Eric Laugerias.

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !



NOUVEAU - "Mais qu'est-ce que vous nous chantez là ?"

Venez défier Les Grosses Têtes en musique ! Vous chantez un titre à l'antenne et si Les Grosses Têtes ne trouvent pas l’interprète, vous gagnez !

Inscrivez-vous dès maintenant sur rtl.fr.