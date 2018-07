VIDÉO - "Nouvelle Star" : Mia enchante le jury avec "Love It Or Leave It" d'Asaf Avidan

À l'occasion de la demi-finale de Nouvelle Star, diffusée mardi 26 avril sur D8, les quatre candidats restants (Mia, Mélanie, Manu et Patrick) devaient chanter deux titres. Pour son premier passage, assise sur un piano, Mia s'est illustrée sur Love It or Leave It du chanteur israélien Asaf Avidan. Une prestation qui a conquis le jury. " Tu sublimes tout ce que tu touches ", lui a lancé JoeyStarr , bien présent sur le plateau une semaine après sa gifle infligée au chroniqueur Gilles Verdez . "T'es la seule qui change dans le vrai", a acquiescé Sinclair, tout aussi dithyrambique. Des avis partagés par les internautes qui ont manifesté leur satisfaction sur les réseaux sociaux. "Pour moi, Mai confirme sûrement qu'elle est la grande favorite inattendue de cette édition", écrit @_PePez_ . "Mia, c'est la seule qui n'a eu que du bleu depuis le prime 1, ses prestations sont touchantes comme d'hab", ajoute @alixnib .

VIDÉO - "Nouvelle Star" : Mia enchante le jury avec "Love It Or Leave It" d'Asaf Avidan

